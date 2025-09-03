Un soleil écrasant. Une rue en pente au coeur d'une ville méditerranéenne. Deux corps vont à la rencontre l'un de l'autre. Lui a son couteau dans la poche et le silence pour bagage. A elle le poids de l'Histoire, et une parole à faire entendre. Elle, c'est Samira. Lui, Marin. Et puisqu'ils vont bientôt se rencontrer, puisqu'ils vont devoir se parler, on doit aussi nommer les pays : l'Algérie et la France. Alors voilà, il y a une pente, le soleil, la mer. Et, d'une rive à l'autre, des questionnements incessants, des violences à disséquer, un passé qui n'en finit jamais, le coût du pardon et celui de la culpabilité. Oui, il y a tout ce qu'on peut essayer de dire - et d'écouter. Avec "Pente raide", Marin Fouqué et Samira Negrouche osent un dialogue escarpé, dans lequel se percutent les préjugés et les possibles, les espoirs et les malentendus, les non-dits et la colère. Ils composent ensemble une partition à deux voix urgente, franche, courageuse, nécessaire. Un trait d'union entre nos deux pays.