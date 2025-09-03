Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Pente raide

Marin Fouqué, Samira Negrouche

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un soleil écrasant. Une rue en pente au coeur d'une ville méditerranéenne. Deux corps vont à la rencontre l'un de l'autre. Lui a son couteau dans la poche et le silence pour bagage. A elle le poids de l'Histoire, et une parole à faire entendre. Elle, c'est Samira. Lui, Marin. Et puisqu'ils vont bientôt se rencontrer, puisqu'ils vont devoir se parler, on doit aussi nommer les pays : l'Algérie et la France. Alors voilà, il y a une pente, le soleil, la mer. Et, d'une rive à l'autre, des questionnements incessants, des violences à disséquer, un passé qui n'en finit jamais, le coût du pardon et celui de la culpabilité. Oui, il y a tout ce qu'on peut essayer de dire - et d'écouter. Avec "Pente raide", Marin Fouqué et Samira Negrouche osent un dialogue escarpé, dans lequel se percutent les préjugés et les possibles, les espoirs et les malentendus, les non-dits et la colère. Ils composent ensemble une partition à deux voix urgente, franche, courageuse, nécessaire. Un trait d'union entre nos deux pays.

Par Marin Fouqué, Samira Negrouche
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Marin Fouqué, Samira Negrouche

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Pente raide par Marin Fouqué, Samira Negrouche

Commenter ce livre

 

Pente raide

Marin Fouqué, Samira Negrouche

Paru le 03/09/2025

102 pages

Actes Sud Editions

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330208394
9782330208394
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.