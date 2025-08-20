Inscription
#Roman francophone

J'étais roi à Jérusalem

Laura Ulonati

ActuaLitté
Musicien, employé de mairie, buveur, coureur, croyant incertain, Wasif Jawhariyyeh est un joyau aux multiples facettes comme le siècle dernier savait en inventer, témoin d'un temps où chrétiens, juifs, musulmans se disaient tous "des gens de Terre sainte", des habitants d'une ville "qui mélangeait, qui mangeait ensemble tous les dialectes de la Méditerranée". Au son du oud, Wasif fait revivre la voix de Jérusalem, les saveurs et les plus vives couleurs de son passé oublié. Confidences douces-amères d'un petit musicien à l'étoffe de grand personnage, "J'étais roi à Jérusalem" raconte un homme simple qui tire des autres l'amour et l'amitié comme on tire le vin, et nous montre la mixité d'une Jérusalem moderne, loin d'une archéologie qui la fige, de fantasmes ou d'antagonismes qui l'enferment en destin du monde. A travers les mots de Wasif, la ville retrouve son soleil, sa poésie, et penche sur lui un sourire qui vaut mille pardons.

Par Laura Ulonati
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Laura Ulonati

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

J'étais roi à Jérusalem

Laura Ulonati

Paru le 20/08/2025

304 pages

Actes Sud Editions

22,00 €

ActuaLitté
9782330209261
