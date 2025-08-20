Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Une pieuvre au plafond

Melvin Mélissa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Parmi les "déglingués" des Hauts-de-France, Sibylle et Simon mènent une vie marginale, faite d'art et d'excès. Leur quotidien oscille entre élans artistiques et angoisses du lendemain. Lorsqu'ils rencontrent Haroun, leur relation prend un nouveau tournant : l'aventure d'un soir se transforme en une passion dévorante. Ensemble, ils décident de former un trio amoureux qui défie les normes établies. Mais, pour avancer, Sibylle et Simon doivent d'abord affronter leur dépendance à la drogue et les traumatismes du passé. Melvin Mélissa brosse le portrait mordant et poétique de survivants qui réinventent leur existence. Punk, queer et révolté, ce premier roman à l'écriture à la fois lyrique et brute résonne comme un chant d'amour.

Par Melvin Mélissa
Chez Rivages

|

Auteur

Melvin Mélissa

Editeur

Rivages

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une pieuvre au plafond par Melvin Mélissa

Commenter ce livre

 

Une pieuvre au plafond

Melvin Mélissa

Paru le 20/08/2025

256 pages

Rivages

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782743667092
9782743667092
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.