Une pieuvre au plafond

Parmi les "déglingués" des Hauts-de-France, Sibylle et Simon mènent une vie marginale, faite d'art et d'excès. Leur quotidien oscille entre élans artistiques et angoisses du lendemain. Lorsqu'ils rencontrent Haroun, leur relation prend un nouveau tournant : l'aventure d'un soir se transforme en une passion dévorante. Ensemble, ils décident de former un trio amoureux qui défie les normes établies. Mais, pour avancer, Sibylle et Simon doivent d'abord affronter leur dépendance à la drogue et les traumatismes du passé. Melvin Mélissa brosse le portrait mordant et poétique de survivants qui réinventent leur existence. Punk, queer et révolté, ce premier roman à l'écriture à la fois lyrique et brute résonne comme un chant d'amour.