#Roman francophone

Le palmier

Valentine Goby

ActuaLitté
A la manière des imagiers de notre enfance, Valentine Goby offre un roman d'initiation à la fois grave et lumineux : le portrait kaléidoscopique d'une petite fille qui cherche à guérir de ses blessures grâce à ses liens sensibles au langage et à la nature. Vive est une enfant dont la jeunesse se déploie à l'ombre des grands arbres du jardin familial, dans l'attente des essences exotiques que son parfumeur de père rapporte de ses lointains voyages, et en écho aux mots nouveaux qu'elle consigne dans son carnet pour apprivoiser le monde qui l'entoure. Un univers merveilleux peu à peu teinté d'angoisses dont Vive va tenter de saisir l'origine en archéologue de sa propre existence. Afin de comprendre la signification de l'image obsédante qui ouvre le livre et signe la fi n de l'innocence - le palmier mort -, elle va défroisser les plis de sa mémoire et reconstituer le puzzle des souvenirs. "Le palmier" est le roman vrai d'une héroïne qui, comme l'autrice elle-même, fut très tôt confrontée à l'enchantement et à l'effroi. Il est aussi une fascinante enquête, intime et poétique, sur l'univers de la parfumerie, le territoire de l'enfance, les pouvoirs de l'imaginaire et l'aventure de l'écriture.

Par Valentine Goby
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Valentine Goby

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

Le palmier

Valentine Goby

Paru le 20/08/2025

336 pages

Actes Sud Editions

22,00 €

ActuaLitté
9782330209230
© Notice établie par ORB
