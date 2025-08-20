Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

La Tentation artificielle

Clément Camar-Mercier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Jérémie est informaticien. Véritable génie du code, il travaille pour des applications touchant des milliards d'utilisateurs dans le monde. Tandis qu'il semble au sommet de sa gloire, sa réalité commence brusquement à vaciller. En proie à une maladie inconnue aux symptômes étranges, rattrapé par un deuil insurmontable et seul à s'occuper de sa mère invalide, Jérémie décide de prendre le chemin d'une retraite spirituelle dans un monastère à l'histoire millénaire. Cette improbable rencontre entre anciens et modernes, entre sacré et profane, le mettra alors sur une toute nouvelle voie... Avec ce deuxième roman haletant et documenté, aussi drôle que tragique, Clément Camar-Mercier poursuit l'exploration de notre siècle et, plus précisément ici, des conséquences de notre addiction aux univers numériques et à leur logique artificielle implacable - par-delà bien et mal. De l'abbaye de Solesmes aux couloirs du ministère de l'Intérieur en passant par les bureaux de Xavier Niel, "La Tentation artificielle" nous livre la cartographie occulte d'une époque déboussolée. Mais c'est aussi un grand livre de l'intime, la fuite en avant d'un homme rongé par la technologie et par ce monde absurde qui a fait de lui un héros.

Par Clément Camar-Mercier
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Clément Camar-Mercier

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur La Tentation artificielle par Clément Camar-Mercier

Commenter ce livre

 

La Tentation artificielle

Clément Camar-Mercier

Paru le 20/08/2025

416 pages

Actes Sud Editions

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330209247
9782330209247
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.