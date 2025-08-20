Jérémie est informaticien. Véritable génie du code, il travaille pour des applications touchant des milliards d'utilisateurs dans le monde. Tandis qu'il semble au sommet de sa gloire, sa réalité commence brusquement à vaciller. En proie à une maladie inconnue aux symptômes étranges, rattrapé par un deuil insurmontable et seul à s'occuper de sa mère invalide, Jérémie décide de prendre le chemin d'une retraite spirituelle dans un monastère à l'histoire millénaire. Cette improbable rencontre entre anciens et modernes, entre sacré et profane, le mettra alors sur une toute nouvelle voie... Avec ce deuxième roman haletant et documenté, aussi drôle que tragique, Clément Camar-Mercier poursuit l'exploration de notre siècle et, plus précisément ici, des conséquences de notre addiction aux univers numériques et à leur logique artificielle implacable - par-delà bien et mal. De l'abbaye de Solesmes aux couloirs du ministère de l'Intérieur en passant par les bureaux de Xavier Niel, "La Tentation artificielle" nous livre la cartographie occulte d'une époque déboussolée. Mais c'est aussi un grand livre de l'intime, la fuite en avant d'un homme rongé par la technologie et par ce monde absurde qui a fait de lui un héros.