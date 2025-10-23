Inscription
#Roman francophone

A nos coeurs battants

Emma Green, Chiara Paolozzi

Après une adolescence tumultueuse, Romeo Cruz a trouvé la vocation qui donne un sens à sa vie : il est désormais secouriste et vient en aide à la population de Chicago. Mais ce nouvel équilibre se fissure lorsque Maxima Miller revient à la caserne après trois ans d'absence. Elle est l'amie d'enfance de son frère, la femme intouchable qui l'a toujours fasciné - et celle qui les a tous lâchés du jour au lendemain. Il est des départs qui ne s'expliquent pas... Ceux-là sont les plus difficiles à pardonner. Depuis toujours, Max semble vouloir affronter seule les épreuves qui la poursuivent. C'est pourtant vers Romeo qu'elle se tourne pour lui demander de devenir son faux petit ami. Impensable pour lui... Intenable, aussi. Mais tous deux savent trop bien comme la vie est fragile. Et qu'il faut oser s'y accrocher de toutes ses forces, tant que le coeur bat encore...

Chez Editions ESI

Romance sexy

Paru le 23/10/2025

448 pages

24,90 €

9782371267718
