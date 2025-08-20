Comment naît l'amitié ? Par quelles étapes passe-t-elle pour croître et s'affermir ? Qu'est-ce qui peut la détruire ? Que tolère-t- on de ses amis ? Peut-on rester indifférent à leurs goûts, à leurs idées politiques, à la manière dont ils traitent les autres ? Comment l'amitié s'accommode-t-elle des élans amoureux ? Et une femme peut-elle être l'amie d'un séducteur ? Pour le savoir, Alice Ferney livre un homme et une femme à une rencontre. Marianne, vive et franche, styliste renommée, ancrée dans sa famille. Cyril, secret, caustique, célibataire et séduisant, chroniqueur de la vie artistique. A la faveur d'une interview, leur complicité est immédiate. Bientôt ils se parlent tous les jours. Leur conversation devient libre et intime. Dans le "tourbillon de la vie", chacun tour à tour écoute, réconforte, propose son aide, mais quand viennent les grandes décisions, chacun n'a-t-il pas aussi son domaine réservé ? En quarante chapitres enlevés, aussi dialogués que le lien qu'ils explorent, Alice Ferney souligne les formes, la valeur et la fragilité de l'amitié entre homme et femme. Vingt-cinq ans après "La Conversation amoureuse", elle écrit une conversation amicale, comme le second volet d'un diptyque dans lequel la parole crée la relation. Parce qu'en amitié "comme en amour", on se parle, d'abord et toujours.