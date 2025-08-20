Au coeur de l'Europe, une dictatrice déchaînée, qui exige d'être appelée "le Prince", règne sur sa nation à coups de décrets. Son nom ? Nerona. Paranoïaque, autoritaire, climatosceptique, égérie de l'efficacité gouvernementale et pourfendeuse de toutes les "déviances", la fondatrice du feu (Force, Energie, Union) a tout pour plaire. La preuve : le peuple l'a portée au pouvoir. Viva Nerona ! Après avoir transposé avec brio la tragédie antique à Hollywood, Hélène Frappat invente la sitcom fas­ciste, dans une satire hilarante qui dévoile les coulisses d'une dictature et les rouages du langage populiste. Au programme : trahison, romance souverainiste, astrologie, matricide, combats de migrants télévisés et bien d'autres réjouissances. Rions ensemble pendant qu'il est trop tard.