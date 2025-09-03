Inscription
#Roman étranger

Les soeurs

Jonas Hassen Khemiri, Marianne Ségol-Samoy

Stockholm, 1991. Ina, Evelyn et Anastasia surgissent dans la vie de Jonas. Trois soeurs insaisissables, aussi magnétiques qu'éphémères. Lune excelle au basket, l'autre ensorcelle par ses récits, la dernière, regard perçant et couteau dissimulé, sait exactement où frapper. Très vite, Jonas pressent qu'un lien inintelligible les relie à sa propre histoire, à cet homme qu'il a toujours cherché à comprendre : son père. Puis un jour, elles disparaissent. Pendant trente ans, leurs trajectoires s'entrecroisent ici et là, furtivement, se frôlant sans jamais vraiment se toucher. Mais Jonas ne peut pas les oublier. Pourquoi les soeurs Mikkola l'obsèdent-elles à ce point ? Et pourquoi ont-elles cette impression tenace que leurs vies sont dictées par une force obscure ? Une malédiction : "Tout ce que vous aimez, vous le perdrez". De Stockholm à Tunis, de Paris à New York, du souvenir à l'oubli, Jonas Hassen Khemiri livre une odyssée littéraire d'une force et d'une subtilité redoutables, où le temps s'accélère et se fragmente, où la mémoire vacille et où la fiction se glisse dans les failles du réel.

Par Jonas Hassen Khemiri, Marianne Ségol-Samoy
Chez Actes Sud Editions

Auteur

Jonas Hassen Khemiri, Marianne Ségol-Samoy

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature scandinave

Les soeurs

Jonas Hassen Khemiri trad. Marianne Ségol-Samoy

Paru le 03/09/2025

682 pages

Actes Sud Editions

26,80 €

9782330208820
© Notice établie par ORB
