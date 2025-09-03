Inscription
#Roman francophone

Détruire tout

Bernard Bourrit

C'est l'histoire d'un féminicide en Suisse dans les années 1960. L'histoire d'un dénommé Alain qui tue sa petite amie, Carmen. Mais "Détruire tout" n'est pas le simple récit de ce drame : c'est avant tout une immersion totale dans "l'air du temps", un air qu'il nous faut respirer molécule après molécule si nous voulons comprendre comment on en est arrivé là. Explorer minutieusement les circonstances ayant conduit à ce meurtre sans faire du coupable le simple jouet de forces extérieures : c'est le pari de l'auteur, qui nous entraîne dans une enquête fascinante, où le tâtonnement devient une méthode haletante, la réflexion un vertige nécessaire - et l'analyse un risque indispensable. Ce récit aussi intelligent qu'implacable vient nous rappeler à point nommé l'une des forces les plus indispensables de la littérature : sa capacité à nous éblouir sans nous aveugler.

Par Bernard Bourrit
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Bernard Bourrit

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature francophone

Détruire tout

Bernard Bourrit

Paru le 03/09/2025

192 pages

Actes Sud Editions

19,00 €

9782330209940
© Notice établie par ORB
