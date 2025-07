Cultiver des fruits, des légumes et des céréales de qualité, riches en éléments nutritifs, en goût et en forces vitales, tel est l'objectif des jardiniers et paysans en biodynamie. Pour cela, ils s'attachent à respecter les cycles de la vie en travaillant avec les rythmes cosmiques et à stimuler le dynamisme des sols et des plantes à l'aide de préparations naturelles. Ce calendrier, fruit de plus de soixante années de recherche de l'Institut de Maria Thun, est un guide indispensable pour y parvenir. Ses concepts sont aujourd'hui reconnus et utilisés pour tous les travaux d'agriculture, de jardinage, d'apiculture, de sylviculture et de viticulture. Il n'est pas seulement lunaire ! Il prend aussi en compte les rythmes de toutes les planètes du système solaire. Découvrez pourquoi et comment les rythmes lunaires et planétaires sont liés aux cycles naturels et à la croissance des plantes sur Terre. Ce calendrier vous propose : des indications pratiques pour les travaux de la terre au jour le jour et au fil des saisons ; des conseils pour appliquer la biodynamie au jardin ou sur la ferme ; une présentation détaillée des rythmes cosmiques et de leur influence sur le monde végétal et la météorologie ; une description illustrée et précise, mois par mois, de la course des planètes dans le zodiaque et des principaux phénomènes astronomiques ; des tendances météorologiques en lien avec ces phénomènes.