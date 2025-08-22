Alex embarque pour les Etats-Unis avec Louise, Djo et Harli – ses ami.es de toujours –, dans un road trip aussi gai qu'émouvant et mouvementé. Un voyage durant lequel Alex va se défaire de ses seins. ... avec un certain sens du dialogue... L'histoire de la transition d'Alex est à l'image des parcours de vie, rarement linéaires et naturellement plus complexes qu'il n'y paraît. La double narration dynamique à l'oeuvre au sein de Transatlantique nous invite ainsi à partager ce qui fera le quotidien du voyage d'Alex et de ses ami.es, à travers des dialogues particulièrement enlevés et où la joie l'emporte, tout en nous propulsant dans des scènes du passé qui peuvent être à la fois drôles et inattendues, mais aussi à l'image de la réalité de la violence transphobe. ... et de la poésie. A la croisée de ces deux fils narratifs, qui se soutiennent et s'épaulent, de brèves formes d'échappées poétiques offrent de possibles chemins de traverse à cette histoire, comme des respirations où, là encore, la tendresse prime.