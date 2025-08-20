A l'aube des années 2000, quelque part dans la campagne afghane, un jeune homme s'apprête à partir. Où va-t-il ? A Kaboul, dans "le vrai monde". Il laisse derrière lui de longues années d'ennui, son enfance peuplée de présences menaçantes et marquée par le désamour de son père, le mollah et maître du village. Encouragé par son ami l'Ingénieur, à qui il doit l'espoir d'une autre vie possible, et poussé par la nécessité, il arrive un matin dans les rues de la capitale. Là, il va redessiner les contours de son existence, s'enivrer en compagnie de deux jeunes voyous épris de littérature et de musique, fréquenter les bordels, philosopher jusqu'au matin. Et tenter de tenir éloigné le spectre du passé... Histoire d'une quête absolue de liberté, "Rattraper l'horizon" est autant une plongée bouleversante au coeur d'un pays perdu qu'un plaidoyer pour les pouvoirs de la fiction - une ode à la vie grande comme un roman d'aventures.