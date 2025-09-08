Inscription
#Roman francophone

Implosion

Laurence Florisca Rivard

C’est le scandale de l’heure. Sébastien, le fils aimé, l’ami fidèle et l’amoureux chéri est visé par plusieurs témoignages de femmes : une véritable onde de choc.

 

Katlyn connaît son fils mieux que personne. Est-il possible qu’il soit coupable des faits qui lui sont reprochés ? Pour Charles, très proche de Sébastien, les accusations paraissent invraisemblables. Clémence, qui forme avec le talentueux joueur de tennis un couple dynamique, ambitieux et fusionnel, ne comprend pas ce qui se passe.

Par Laurence Florisca Rivard
Chez Héliotrope

Auteur

Laurence Florisca Rivard

Editeur

Héliotrope

Genre

Littérature française

Implosion

Laurence Florisca Rivard

Paru le 02/09/2025

255 pages

Héliotrope

19,00 €

9782898221996
