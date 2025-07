Traduit de l'américain par Benjamin et Julien Guérif Hawaï, ses palmiers, son soleil, ses créatures de rêve et ses surfeurs. Avec son oncle et son cousin, Joseph dirige une entreprise qui fournit des repas aux équipes de tournage venues profiter de ce cadre exceptionnel. Mais leur business lucratif ne tarde pas à attirer les envieux : Big Jack Lucey, entrepreneur aux méthodes peu scrupuleuses et à l'érection incontrôlable débarque de Vegas pour s'emparer du marché. Un déferlement de malbouffe industrielle est inévitable. Mais, bien décidés à préserver leur paradis, les Hawaïens sont prêts à en découdre avec leurs envahisseurs.