Parcourue de cris d'animaux, peuplée de vies infimes et modelée par le vent, la forêt bruisse. Pour Sendjar comme pour les autres femmes de sa tribu qui s'apprêtent à entrer en période fertile, il est temps de rejoindre les autres dans la plaine du Delta, et de retrouver le clan des Ouxes pour le rituel de la procréation. Sendjar frémit d'impatience à l'idée de revoir Assen, son amant aux yeux vairons ; elle redoute d'affronter sa soeur cadette à qui elle va refuser, une fois encore, le droit d'enfanter. Mais cette saison ne s'annonce pas comme les autres : un soudain désir de changement semble agiter la société. Quel jeu Assen joue-t-il ? Sendjar sera-t-elle seule à s'opposer au bouleversement des coutumes immémoriales rythmant la vie des deux tribus ? L'été à venir sera-t-il celui de toutes les révolutions ? Radical et poétique, féministe et cru, Ma forêt nous plonge dans une préhistoire réinventée, plus actuelle que jamais.