1h à tuer - Vengeance à New York

New York, 1960. Archibald Leroux, dit « Archie », chauffeur de taxi pour le gang La Famille, est appelé une nuit « en mis- sion ». Son but ? Conduire des membres du gang quelque part en compagnie de son acolyte, Shavy. Mais il n’aura le temps d’aller nulle part, car il est interpellé par la police qui l’accuse du braquage d’une bijouterie après avoir retrouvé sur lui des bijoux volés.

Problème : Archie ne sait pas comment les bijoux sont arrivés dans sa poche. Avec l’aide de Samuel, dit « Sam », un ancien ami du lycée devenu flic, il va essayer de découvrir qui a voulu le faire plonger. Est-ce Shavy ? La Famille ? La police elle-même ? Ou une autre personne tapie dans l’ombre ?

Incarnez Archie pour remonter la piste de cette mystérieuse histoire, infiltrez les gangs d’un New York corrompu et découvrez qui vous joue un sale tour, pour vous venger froidement. Entre récit d’aventures et résolution d’énigmes, Vengeance à New York est une véritable quête interactive rejouable :