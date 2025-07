1h à tuer - Panique dans le Transsibérien

1980, au coeur de la Sibérie. Trois citoyens de l'URSS embarquent dans l'un des trains les plus célèbres au monde : Anna, une mystérieuse et directive jeune femme ; Viktor, un bureaucrate au passé trouble ; Sergeï, un jeune journaliste. Mais tous les trois vont se retrouver nez à nez avec un cadavre en plein voyage, au beau milieu de la nuit. Incarnez tour à tour ces trois personnages au fil du récit, apprenez-en plus sur la raison de leur présence dans le train et démasquez le ou les coupables, avant de vous faire accuser de traître à la patrie. Avec des discours politiquement corrects et des prises de décisions dangereuses, le Transsibérien n'a pas fini de vous secouer ! Entre récit d'aventures et résolution d'énigmes, Panique dans le Transsibérien est une véritable quête interactive rejouable : - Scannez le QR Code et lancez le chronomètre. Vous disposez de 1 heure, et pas une minute de plus, pour venir à bout de ce périple sibérien. - Progressez dans l'histoire en résolvant des énigmes. Mais attention, il vous faudra entrer la bonne réponse via le QR Code pour avoir le droit de poursuivre la lecture... - Venez à bout de votre enquête !