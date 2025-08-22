Et brûlent les enfances

"Avant Marie, la vie ressemblait à une errance infinie sur terrain vague, grands espaces et pâle caillasse. Certaine de trouver quelque chose de valable au bout du chemin rocailleux, je ne rêvais qu'à cette petite soeur qui viendrait un jour ou l'autre embellir les hivers, embellir les ennuis. Au fond, il s'agissait sûrement du désir de conserver l'enfance, paradis perdu et tout le tintouin, acte désespéré contre le temps déployant à toute vitesse ses emmerdes et ses rides". Quand Annick leur présente Adama, Alice et ses frères se réjouissent de l'arrivée de ce beau-père au rire flamboyant, bientôt suivie de la naissance de la petite Marie. Mais le bonheur ne dure pas et chacun va devoir composer à sa manière face au délitement familial. Un roman brûlant de poésie sur les enfances volées et les origines de la violence, porté par une langue incandescente et une narration sur le fil. Virginie Noar est l'autrice aux Pérégrines des romans Le Corps d'après (sélection prix Stanislas 2019) et La Nuit infinie des mères.