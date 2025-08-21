Inscription
Les forces

Laura Vazquez

ActuaLitté
C'est l'histoire d'une fille qui n'est pas d'accord avec l'ordre social. Nos visages sont-ils des images, des devantures ? Notre attention est-elle devenue une propriété, comme les terrains ? Est-ce que quelque chose s'est cassé en nous ? De l'enfance à l'écriture, en passant par un bar mystérieux, une maison abandonnée, un immeuble rempli de sectes, ou le sommet d'une montagne, la narratrice nous entraîne dans une odyssée parsemée de miroirs homériques, de chants d'aèdes qui nous montrent le livre en train de se faire. Les Forces reprend et détourne les motifs du roman d'apprentissage. Alternant le prosaïque et le théorique en un éclair, le livre se déploie dans une narration allant du tragique au comique. Nous vivons le parcours initiatique et politique de la narratrice. L'ensemble est porté par une nature perçue comme un flux incessant, une énergie vitale, dont chaque élément peut contenir la totalité. On pense à Fiodor Dostoïevski, à Samuel Beckett, à Simone Weil également dans son approche de la force. Un roman cardinal dans l'oeuvre de Laura Vazquez.

Par Laura Vazquez
Chez Editions du sous-sol

|

Auteur

Laura Vazquez

Editeur

Editions du sous-sol

Genre

Littérature française

Les forces

Laura Vazquez

Paru le 21/08/2025

320 pages

Editions du sous-sol

22,50 €

ActuaLitté
9782386630224
© Notice établie par ORB
