Norfolk, Virginie. Quatre lycéens, oubliés du rêve américain, s'esquintent les doigts sur des morceaux de thrash metal pour y déverser leur colère. Cheveux filasse et jeans usés, ils se cramponnent à l'existence des laissés-pour-compte, la seule qu'on leur ait offerte et qui ne leur épargne pas les coups. Alors de la colère, ils en ont à revendre. Mais pas assez pour que leur groupe s'écrive un destin... Quand, vingt-cinq ans plus tard, les aléas de la vie les réunissent, ils ressassent toujours leurs illusions piétinées. Ensemble, ils vont la faire, cette tournée des petits bleds à travers le pays. Et de bars pourris en galères, ils comprendront qu'il n'est jamais trop tard pour être fidèle à leurs rêves de gosse. Nous les moches est une ode magistrale à l'amitié, un roman renversant sur les déclassés et l'Amérique des vides qui font aussi le coeur battant de ce pays paradoxal et fascinant. Alors que défilent les vastes paysages et que les confessions s'égrènent, chacun révèle sa part de tendresse et découvre que cette vie valait le coup malgré tout.