LE LIVRE De la mythique City Lights Bookstore de San Francisco à la boutique-librairie du Caire, en passant par les 50 kilomètres de rayonnages de Foyles à Londres, l'incontournable Shakespeare and Co à Paris, la librairie néogothique Lello à Porto ou la labyrinthique Xidan à Pékin, ce livre ambitieux montre la variété des librairies dans le monde. Considérés comme "essentiels" par le gouvernement français lors de la fermeture de 2021, ces espaces de vebte et de promotion du livre, riches d'une histoire millénaire (la librairie telle que nous la connaissons est attestée à Athènes aux Ve et VIe siècles avant notre ère), ont évolué au fil du temps, s'adaptant aux mutations de l'édition, aux fluctuations politiques, aux impératifs commerciaux et aux nouvelles formes de sociabilité. En présentant près de 250 librairies - historiques et contemporaines -, les auteurs invitent le lecteur à un tour du monde qui reflète la vitalité de ce haut lieu culturel.