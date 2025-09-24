Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Librairies dans le monde

Jean-Yves Mollier, Patricia Sorel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
LE LIVRE De la mythique City Lights Bookstore de San Francisco à la boutique-librairie du Caire, en passant par les 50 kilomètres de rayonnages de Foyles à Londres, l'incontournable Shakespeare and Co à Paris, la librairie néogothique Lello à Porto ou la labyrinthique Xidan à Pékin, ce livre ambitieux montre la variété des librairies dans le monde. Considérés comme "essentiels" par le gouvernement français lors de la fermeture de 2021, ces espaces de vebte et de promotion du livre, riches d'une histoire millénaire (la librairie telle que nous la connaissons est attestée à Athènes aux Ve et VIe siècles avant notre ère), ont évolué au fil du temps, s'adaptant aux mutations de l'édition, aux fluctuations politiques, aux impératifs commerciaux et aux nouvelles formes de sociabilité. En présentant près de 250 librairies - historiques et contemporaines -, les auteurs invitent le lecteur à un tour du monde qui reflète la vitalité de ce haut lieu culturel.

Par Jean-Yves Mollier, Patricia Sorel
Chez Citadelles et Mazenod

|

Auteur

Jean-Yves Mollier, Patricia Sorel

Editeur

Citadelles et Mazenod

Genre

Edition

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Librairies dans le monde par Jean-Yves Mollier, Patricia Sorel

Commenter ce livre

 

Librairies dans le monde

Jean-Yves Mollier, Patricia Sorel

Paru le 24/09/2025

304 pages

Citadelles et Mazenod

69,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386110412
9782386110412
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.