Père patrie

Dans un pays de l'Est, à l'ombre du grand frère russe, un vieil homme vit cloîtré, surveillé par des soldats. De temps à autre on l'exhibe à la foule ou à la presse dans son uniforme recouvert de médailles. C'est Joska, le "père de la patrie" , le héros d'une guerre lointaine et à moitié oubliée. Mais c'est aussi le père de Tibor, président du pays depuis vingt-cinq ans, et qui compte le rester jusqu'à son dernier souffle. Tibor instrumentalise la gloire guerrière de son père à des fins politiques. Il lui ment aussi sur l'état désastreux du pays. Et tout cela le vieil homme aurait peut-être pu l'accepter. Mais Joska finit par découvrir que son fils est habité d'une authentique folie meurtrière. Aura-t-il encore la force de s'y opposer ? Thierry Beinstingel invente un pays qui résume ce que fut le "Bloc de l'Est" . L'échec de l'émancipation, l'abandon des idéaux, le culte martial du chef : tous les éléments sont réunis pour que se rejoue l'éternelle tragédie de la guerre et du pouvoir, aussi vieille que le monde et pourtant incroyablement proche de l'actualité la plus brûlante.