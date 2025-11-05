Annuaire des organismes d'assurance

L'Annuaire regroupe, en un seul ouvrage, tous les organismes assureurs et leurs dirigeants, et les organismes professionnels dédiés à l'univers assurantiel : - 11 730 dirigeants - 834 organismes assureurs (entreprises d'assurance, mutuelles et institutions de prévoyance) - 179 organismes professionnelsIl présente pour chaque entité : - Raison sociale et coordonnées complètes - Forme juridique - Marchés et risques couverts - Principaux dirigeantsEt, pour les plus importantes : - Directions opérationnelles - Délégations régionales et départementales - Contacts par activités gérées - Données comptables et financières