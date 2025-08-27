H, mort ou vif

Le roi Fénélon est mort. Il laisse derrière lui un royaume aveuglé par une éternité de conflit, une princesse mourante, un gendre assoiffé de pouvoir et un étrange testament : sa couronne doit impérativement revenir à un héritier déclare mort à la naissance - H. Esmée et Mercenaire, spécialistes des causes perdues, ont douze jours pour exécuter la dernière volonté du roi. Douze jours pendant lesquels les autres prétendants au trône pourront tout tenter. Avec finesse ou brutalité. Douze jours pour changer l'avenir de tout un peuple. Après le succès du Royaume de Pierre d'Angle (prix Elbakin et Millepages) et La dernière saison de Selim, Pascale Quiviger offre une nouvelle mission à son duo flamboyant et mêle, avec tout le talent qu'on lui connaît, enquête et fantasy.