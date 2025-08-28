Inscription
#Roman francophone

Crache le soleil

Camille Goudeau

Deux destins emportés dans une danse folle, au coeur d'une ville en colère. Dans Paris où s'élève la gronde sociale, une lumière irradie sur les murs de la capitale, celle du portrait d'Eléonore Poussière, une discrète hôtesse d'accueil qu'une street artiste a choisie pour égérie. Du jour au lendemain, le pochoir jaune et bleu enflamme les réseaux sociaux et le coeur de Félix, restaurateur malvoyant qui ne voit bien que les couleurs. Tandis qu'il la recherche à travers la ville, Eléonore découvre qui elle est vraiment. Une bousculade sur un quai de métro, et ces deux êtres éraflés pourraient bien se trouver. " On ne lâche pas une seconde ce roman illuminé de féerie : la vie d'Eléonore Poussière est fabuleuse. " Yannick Haenel

Par Camille Goudeau
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Camille Goudeau

Editeur

Michel Lafon

Genre

Littérature française

Crache le soleil

Camille Goudeau

Paru le 28/08/2025

320 pages

Michel Lafon

19,95 €

9782749962122
