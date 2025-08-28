Crache le soleil

Deux destins emportés dans une danse folle, au coeur d'une ville en colère. Dans Paris où s'élève la gronde sociale, une lumière irradie sur les murs de la capitale, celle du portrait d'Eléonore Poussière, une discrète hôtesse d'accueil qu'une street artiste a choisie pour égérie. Du jour au lendemain, le pochoir jaune et bleu enflamme les réseaux sociaux et le coeur de Félix, restaurateur malvoyant qui ne voit bien que les couleurs. Tandis qu'il la recherche à travers la ville, Eléonore découvre qui elle est vraiment. Une bousculade sur un quai de métro, et ces deux êtres éraflés pourraient bien se trouver. " On ne lâche pas une seconde ce roman illuminé de féerie : la vie d'Eléonore Poussière est fabuleuse. " Yannick Haenel