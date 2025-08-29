Doppelgänger

Berlin, avril 1945. Hitler se terre dans son bunker. Les nazis s'accrochent à leur illusion de toute-puissance. Pour conserver ce mirage, l'entourage de Hitler tente de le rassurer... en fêtant son anniversaire. Goebbels trouve le cadeau idéal : l'horoscope du Führer. Mais la personne chargée de faire établir ce document oublie la date de naissance du dirigeant nazi. Un écart de quatre jours peut faire basculer l'Histoire : Hitler est né le 20 avril 1889, mais la date donnée, le 16 avril de la même année, est celle de la naissance de Charlie Chaplin. Cette coïncidence astrologique sera à l'origine d'événements incongrus et grotesques, et mènera à leur inévitable défaite.