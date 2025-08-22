Inscription
Rêve d'une pomme acide

Justine Arnal

Une famille. Plusieurs générations de larmes et de calculs. Des femmes pleurent et s'en remettent aux médicaments. Des hommes comptent, aimantés par les chiffres. Depuis longtemps, une enfant se souvient qu'elle a regardé. "L'enfance sait toujours, et elle ne comprend rien. Il y a toujours quelqu'un pour lui bander les yeux, prétexter un jeu débile, grimer une réponse, et la déboussoler en la faisant tourner sur elle-même jusqu'à ce qu'elle ne se souvienne plus sur quel pied elle dansait. Les adultes passent leur temps à faire oublier à l'enfance ce qu'elle désirait savoir. Ils n'aiment pas les questions qui lui brûlent les lèvres. Pourquoi est-ce que grandir consiste si souvent à apprendre à feindre et ignorer ? " Justine Arnal est née en 1990 à Metz. Autrice, psychologue clinicienne et psychanalyste, elle vit et travaille à Paris. Elle a publié deux livres aux éditions du Chemin de fer : Les Corps ravis et Finir l'autre. Elle s'intéresse particulièrement aux croisements et frictions entre littérature et psychanalyse. Une question est au coeur de son travail : par quelles langues et quels corps sommes-nous habités ? Rêve d'une pomme acide est le premier roman d'elle que publie Quidam.

Rêve d'une pomme acide

Justine Arnal

Paru le 22/08/2025

228 pages

Quidam Editeur

20,00 €

