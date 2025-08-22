Une saison de colère

A Lamonédat, commune de Corrèze de cinq mille âmes, le printemps est de retour. La nature s'éveille et se déploie en une beauté qui subjugue. Pourtant, la colère gronde. Tenaillés entre la fermeture du site de VentureMétal, principal employeur de la ville, et un projet touristique qui menace la Coulée verte, poumon vert auquel tous sont attachés, les habitants doivent s'organiser pour protéger leur cadre de vie face à des enjeux économiques qui leur échappent. Entre grève générale et création d'une ZAD, les esprits s'échauffent. Meurtres, secrets, révolte relient Julius, Gregor, Jolène, Jarod et les autres, tous en proie aux doutes. Ensemble, ils traversent les épreuves et expérimentent la convergence des luttes et la force de la solidarité.