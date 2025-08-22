Inscription
#Roman francophone

Une saison de colère

Sébastien Vidal

A Lamonédat, commune de Corrèze de cinq mille âmes, le printemps est de retour. La nature s'éveille et se déploie en une beauté qui subjugue. Pourtant, la colère gronde. Tenaillés entre la fermeture du site de VentureMétal, principal employeur de la ville, et un projet touristique qui menace la Coulée verte, poumon vert auquel tous sont attachés, les habitants doivent s'organiser pour protéger leur cadre de vie face à des enjeux économiques qui leur échappent. Entre grève générale et création d'une ZAD, les esprits s'échauffent. Meurtres, secrets, révolte relient Julius, Gregor, Jolène, Jarod et les autres, tous en proie aux doutes. Ensemble, ils traversent les épreuves et expérimentent la convergence des luttes et la force de la solidarité.

Par Sébastien Vidal
Chez Le mot et le reste

|

Auteur

Sébastien Vidal

Editeur

Le mot et le reste

Genre

Littérature française

Une saison de colère

Sébastien Vidal

Paru le 22/08/2025

275 pages

Le mot et le reste

22,00 €

9782384316700
