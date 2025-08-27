Maggie Nelson, The Last of Us, Bret Easton Ellis, Yellowjackets ou Le Fantôme de l'Opéra : Autorité regroupe les chroniques les plus mémorables d'Andrea Long Chu, enrichies de sa tétralogie d'essais autobiographiques cultes et de deux enquêtes iconoclastes sur la figure du critique au travers des âges. Terriblement spirituelle et d'une intuition polémique hors pair, la Pulitzer de la critique 2023 y brave l'interdiction de mêler art et politique, brossant une contre-histoire de la discipline depuis sa création par les Lumières jusqu'à l'ère des réseaux sociaux. Une anthologie provocante sur l'une des questions les plus impérieuses de notre époque : qu'advient-il de l'autorité quand tout le monde a déjà un avis sur tout ? Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Louise Mulheim Lauréate 2023 du prix Pulitzer de la critique et chroniqueuse au New York Magazine, Andrea Long Chu est l'autrice remarquée de "De l'amour des femmes" (2017, traduit pour la première fois en France dans ce volume) et de Femelles (2021).