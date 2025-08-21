Les derniers jours de Harry Yuan

Depuis 2006, Harry Yuan a disparu. Inventeur de génie, il était devenu milliardaire en anticipant les bouleversements de la révolution numérique, avant de connaître la ruine et de se volatiliser. Plus aucune trace de lui, ni dans le monde réel, ni sur les réseaux. Or un jour, le narrateur de ce roman est mystérieusement invité à se rendre sur une île grecque. Dans une incroyable demeure, il y retrouve Harry Yuan qui va lui dévoiler la folle odyssée qu'a été sa vie. Argent, pouvoir, amour, chute, vengeance : le lecteur va aller de surprise en surprise, jusqu'à une stupéfiante révélation.