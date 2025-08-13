Un nègre qui parle yiddish

Né à Hambourg en 1914 d'une mère allemande et d'un père camerounais, Paul fuit la misère et le racisme de ceux qui traitent sa mère de "pute à nègre" et gagne Paris. Suzanne, de quatre ans sa cadette, en a 11 lorsque la crise de 1929 ruine sa famille de la moyenne bourgeoisie juive de Varsovie. A l'indigence s'ajoute bientôt l'antisémitisme, et c'est également à Paris que Suzanne rejoint ses parents venus chercher de nouvelles raisons d'espérer. Paul et Suzanne se rencontrent à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Ils s'aiment. Et c'est à la mairie du XXe arrondissement de la capitale française sous domination allemande qu'est célébrée l'union aussi stupéfiante que miraculeuse d'un métis germanocamerounais et d'une juive polonaise. Mais nous sommes désormais en 1942. Dans Paris occupé, un tel couple n'a plus sa place. Il faut fuir encore, lutter, résister, survivre à la douleur. Bravant les tempêtes de l'histoire, comme si Pénélope avait accompagné Ulysse, Paul et Suzanne racontent leur douloureuse traversée du XXe siècle.