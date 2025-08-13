L'angle mort du destin

Ils vivent à Kiev ou à Moscou. L'un commence une brillante carrière d'architecte, l'autre se rêve en influenceuse de mode, une autre encore projette d'emmener son fils en Israël pour tenter de le guérir de son autisme. Ils sont rebelles ou soumis, intrépides ou lâches, corrompus ou intègres, cyniques ou pleins d'idéaux - mais tous soumis à l'inexorable. A moins que ? En effet la littérature, et elle seule, permet d'explorer deux scénarios. Ce qui arriva : lorsque la Russie envahit l'Ukraine le 24 février 2022. Mais aussi ce qui n'arriva pas : et si l'invasion n'avait pas eu lieu ? Et c'est un véritable vertige de suivre les mêmes personnages, dans la paix puis dans la guerre, et de mesurer ce qu'infligent à nos existences des décisions qui nous échappent. Un roman choral à la structure unique en son genre, où fiction et réalité s'éclairent mutuellement d'une lumière crue mais révélatrice de notre condition. Antoine Rault est romancier, dramaturge et scénariste. Nommé aux Molières et aux Globes de Cristal, il reçoit le Grand Prix de l'Académie Française en 2006 pour Le Caïman et le prix Maurice Genevoix en 2017 pour La danse des vivants.