#Roman étranger

Les Universalistes

Marguerite Capelle, Natasha Brown

Dans une ferme isolée du Yorkshire, un homme est brutalement assommé à l'aide d'un lingot. Que faisait le principal suspect de cette attaque au milieu d'un groupe de squatteurs ? Qui est le propriétaire de cette demeure et de cette arme en or massif ? Hannah, une jeune journaliste, a mené l'enquête et interrogé tous les protagonistes pour nous livrer le récit précis des événements : un banquier cynique, une polémiste iconoclaste et un groupuscule anarchiste dont les chemins n'auraient jamais dû se croiser. Mais lorsque se termine l'article d'Hannah, publié par un célèbre magazine, la caméra change soudain d'épaule et nous rencontrons les acteurs de ce drame devenu viral. Au centre de cette galaxie de personnages se trouve Lenny, chroniqueuse et autrice de deux livres viscéralement " anti-woke " . Grande gueule, maligne, drôle - et délicieusement détestable -, elle aussi connaît le pouvoir d'un récit efficace. Hannah avait besoin de l'histoire du lingot pour lancer sa carrière de journaliste, Lenny avait besoin de visibilité pour accroître sa surface médiatique. Mais à jouer avec les lecteurs, c'est toute la société qu'on risque de mettre à feu... Les Universalistes explore le pouvoir du langage et questionne notre vigilance face à l'information. La plume de Natasha Brown est d'une férocité jouissive et nous rappelle que derrière une plaisanterie ou une métaphore bien sentie, se cachent parfois des discours dangereusement populistes. Un roman aussi addictif que brillant qui a déjà conquis le Royaume-Uni. Traduit de l'anglais par Marguerite Capelle

Par Marguerite Capelle, Natasha Brown
Chez Grasset & Fasquelle

|

Auteur

Marguerite Capelle, Natasha Brown

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Littérature anglo-saxonne

Les Universalistes

Natasha Brown trad. Marguerite Capelle

Paru le 03/09/2025

240 pages

Grasset & Fasquelle

20,90 €

9782246837909
