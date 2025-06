Les vestiges du temps

Son coeur a été changé en pierre. Elle le fera battre de nouveau. Le mythique Vase de la Vénus Aurélia, dont la légende promet amour, richesse et reconnaissance à celui qui le trouve, n'a pas été vu depuis 1932. Près d'un siècle plus tard, Margot Rhodes décolle pour Pompéi avec sa classe. Après être tombée sur le journal du jeune archéologue Van Keane, mystérieusement disparu, elle n'a qu'une obsession : retrouver les cinq tessons du Vase et le reconstituer. Alors qu'elle suit les instructions cryptiques du carnet, elle s'aventure dans un temple oublié et exhume une statue ressemblant étonnamment à Keane, qui prend soudainement vie. Très différent de l'image sensible et poétique qu'elle s'en faisait, Margot découvre en Van un homme aussi rustre que charmant. Pour espérer réussir les impitoyables épreuves de Vénus, ils devront pourtant travailler ensemble et creuser dans les vestiges du passé, avant que leur histoire ne tombe en ruines. Traduit de l'anglais par Patrick Imbert