Pendant que leurs parents les cherchent, Clara et Crystal sont emprisonnés dans un château plein de couloirs et d'escaliers, en compagnie d'un prince égoïste et d'une princesse triste. Qui les délivrera de la tyrannique Nana, qui passe ses journées à manger, râler, quand elle ne ronfle pas ? Est-ce la sorcière aux yeux bleus ?