UN TRAIN DE NUIT SANS AUCUN ARRET. UN JEU DE VENGEANCE IMPITOYABLE. LE COMPTE A REBOURS A DEJA COMMENCE... En 1942, six personnes ont brisé à jamais la vie d'Anna Matheson. Douze ans plus tard, elle les invite à bord d'un luxueux train de nuit entre Philadelphie et Chicago. Treize heures de trajet, aucun arrêt. Son but ? Leur arracher des aveux et les livrer à la justice au terminus. Mais quand l'un des passagers meurt soudainement, le plan d'Anna vole en éclats. Tandis que l'express file à travers la nuit, il devient évident que quelqu'un d'autre exécute sa propre vengeance, et qu'il ou elle ne s'arrêtera pas tant que tout le monde à bord ne sera pas mort. Désormais piégée, Anna n'a plus le choix : pour démasquer le tueur, elle devra protéger ceux qu'elle hait le plus au monde. Et pour détruire ses ennemis, peut-être se sacrifier... "Vengeance Express est un huis clos diabolique". FREIDA McFADDEN "Un concentré de tension et d'émotions fortes". LEE CHILD "Un pur régal". KARIN SLAUGHTER "Impossible à lâcher". SHARI LAPENA "Machiavélique, haletant, terrifiant". RUTH WARE Auteur best-seller, Riley Sager a écrit huit romans publiés dans vingt pays. Né en Pennsylvanie, il vit à Princeton, dans le New Jersey.