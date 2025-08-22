Les bestioles

4 Août 2020. Le port de Beyrouth vient d'exploser. Le narrateur, abasourdi, découvre sa ville dévastée. Alors que la population tente de s'organiser, ses pensées s'entrechoquent : malgré la version officielle d'un accident, il est convaincu d'avoir entendu des avions survoler son quartier, ces grosses bestioles qui lui tordent les entrailles. Pour lui, le monde entier complote contre le Liban. Car d'autres bestioles, plus anciennes, vrombissent aussi dans sa tête : bribes éparses de la douceur de sa femme, et flashs d'un passé fratricide qui lui colle à la peau. Un texte à l'ironie mordante et au rythme haletant, qui nous transmet le vertige de la folie lié à l'expérience de la violence, et pose la question d'une humanité si difficile à conserver.