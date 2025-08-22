Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Les bestioles

Hala Moughanie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
4 Août 2020. Le port de Beyrouth vient d'exploser. Le narrateur, abasourdi, découvre sa ville dévastée. Alors que la population tente de s'organiser, ses pensées s'entrechoquent : malgré la version officielle d'un accident, il est convaincu d'avoir entendu des avions survoler son quartier, ces grosses bestioles qui lui tordent les entrailles. Pour lui, le monde entier complote contre le Liban. Car d'autres bestioles, plus anciennes, vrombissent aussi dans sa tête : bribes éparses de la douceur de sa femme, et flashs d'un passé fratricide qui lui colle à la peau. Un texte à l'ironie mordante et au rythme haletant, qui nous transmet le vertige de la folie lié à l'expérience de la violence, et pose la question d'une humanité si difficile à conserver.

Par Hala Moughanie
Chez Elyzad

|

Auteur

Hala Moughanie

Editeur

Elyzad

Genre

Littérature francophone

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Les bestioles par Hala Moughanie

Commenter ce livre

 

Les bestioles

Hala Moughanie

Paru le 22/08/2025

132 pages

Elyzad

16,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494463448
9782494463448
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.