Premier roman de Thibault Daelman, L'Entroubli explore la vie d'une fratrie aux prises avec les déterminismes sociaux tout autant qu'avec les drames et joies d'une vie de famille. Dans sa langue singulière, l'auteur laisse éclater toute la part d'humanité qui sommeille au plus profond de ses personnages. Dans un quartier populaire de Paris, une mère dévouée, parfois dépassée et excessive, tente, en dépit de l'adversité et d'un père alcoolique, d'élever cinq garçons. Chez l'un d'eux, en écho aux drames et aux joies qui le criblent depuis l'enfance, s'impose la nécessité d'écrire. Comme si la vraie vie était là, dans les mots et une mémoire démentielle. Texte autobiographique et premier roman, L'Entroubli raconte une vie d'enfant, depuis ses premières années à sa majorité : la découverte de l'amitié et de la littérature qui sauve de l'oubli, du désastre.