Alien Earth

Devenue invivable, la Terre a été abandonnée par les humains. Grâce aux Arthroplanes, des parasites insectoïdes aux motivations énigmatiques, les planètes jumelles de Castor et Pollux sont devenues leur nouveau foyer. Aujourd'hui, des millénaires ont passé. Après une longue mutation forcée, l'espèce humaine est maintenant capable de vivre dans son nouvel environnement. Atrophiés et méconnaissables, les hommes perdront bientôt le souvenir d'eux-mêmes. Une expédition secrète est alors lancée vers la planète des origines. Ce voyage vers cette terre devenue étrangère sera-t-il un retour au paradis ou en enfer ?