Alien Earth

Megan Lindholm, Claudine Richetin

Devenue invivable, la Terre a été abandonnée par les humains. Grâce aux Arthroplanes, des parasites insectoïdes aux motivations énigmatiques, les planètes jumelles de Castor et Pollux sont devenues leur nouveau foyer. Aujourd'hui, des millénaires ont passé. Après une longue mutation forcée, l'espèce humaine est maintenant capable de vivre dans son nouvel environnement. Atrophiés et méconnaissables, les hommes perdront bientôt le souvenir d'eux-mêmes. Une expédition secrète est alors lancée vers la planète des origines. Ce voyage vers cette terre devenue étrangère sera-t-il un retour au paradis ou en enfer ?

Par Megan Lindholm, Claudine Richetin
Chez J'ai lu

|

Auteur

Megan Lindholm, Claudine Richetin

Editeur

J'ai lu

Genre

Science-fiction

Alien Earth

Megan Lindholm trad. Claudine Richetin

Paru le 27/08/2025

544 pages

J'ai lu

9,90 €

9782290414927
