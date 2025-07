Traquées et asservies, les Oiselles sont plus menacées que jamais. Les Oiselles de Nuit sont démasquées. Désormais, toute la République eudéenne connaît la puissance de leur pouvoir et nombreux sont ceux qui désirent se l'accaparer. A la suite de la Moindre Nuit, les Oiselles se retrouvent seules face à leur destin. Dans le Palais Ailé, Matilde cherche un moyen de mettre fin à la Prohibition. Au coeur des clubs clandestins, Fen et Sayer tentent de démanteler l'effrayante secte religieuse de la Main Rouge. Depuis les lointaines îles Illish, les violentes visions d'sa semblent annoncer une terrible menace. Pour contrer le danger qui plane sur Simta et au-delà de ses frontières, les Oiselles Sauvages devront allier leurs forces. Mais une nouvelle substance illicite se répand au sein des cercles de l'élite, mettant à nouveau leur liberté en péril... Traduit de l'anglais par Michelle Charrier "Cette duologie YA est une pépite. Elle aborde des thématiques nécessaires : la sororité, la confiance, l'éthique... Il s'agit d'un female rage dans tout son art, toutes ses mesures. ' - Alison, du compte Instagram @alybooksta