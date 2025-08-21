Une fillette meurt. La domestique qui s'occupait d'elle raconte. Un thriller psychologique et social impossible à lâcher ! Prix Femina étranger 2024. La fillette meurt. Voici le fait par lequel Estela commence son récit. Estela, qui a quitté sa famille dans le sud du Chili pour la capitale où elle travaille comme employée de maison. Estela, qui s'est occupée pendant sept ans de la jeune victime, l'a bercée, nourrie, rassurée, grondée aussi. Qui connaît chaque étape ayant mené au drame : la chienne, les rats, les aveux, le poison, le pistolet. Chaque étape jusqu'à l'inéluctable. Un roman psychologique haletant, angoissant et addictif, à travers lequel notre époque se dessine - une société fracturée par les rapports de domination et d'argent, où les uns vivent dans l'ombre des autres. " Un thriller haletant et implacable. " Le Monde " Un huis-clos angoissant qu'on ne peut pas lâcher. " Le Figaro