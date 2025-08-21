Inscription
#Roman étranger

Propre

Propre

Alia Trabucco Zeran

ActuaLitté
Une fillette meurt. La domestique qui s'occupait d'elle raconte. Un thriller psychologique et social impossible à lâcher ! Prix Femina étranger 2024. La fillette meurt. Voici le fait par lequel Estela commence son récit. Estela, qui a quitté sa famille dans le sud du Chili pour la capitale où elle travaille comme employée de maison. Estela, qui s'est occupée pendant sept ans de la jeune victime, l'a bercée, nourrie, rassurée, grondée aussi. Qui connaît chaque étape ayant mené au drame : la chienne, les rats, les aveux, le poison, le pistolet. Chaque étape jusqu'à l'inéluctable. Un roman psychologique haletant, angoissant et addictif, à travers lequel notre époque se dessine - une société fracturée par les rapports de domination et d'argent, où les uns vivent dans l'ombre des autres. " Un thriller haletant et implacable. " Le Monde " Un huis-clos angoissant qu'on ne peut pas lâcher. " Le Figaro

Par Zeran alia Trabucco, Anne Plantagenet, Alia Trabucco Zeran
Chez 10/18

|

Auteur

Zeran alia Trabucco, Anne Plantagenet, Alia Trabucco Zeran

Editeur

10/18

Genre

Littérature Espagnole

Propre

Zeran alia Trabucco, Alia Trabucco Zeran trad. Anne Plantagenet

Paru le 21/08/2025

264 pages

10/18

8,60 €

ActuaLitté
9782264086600
© Notice établie par ORB
