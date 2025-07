Le sang des justes

Décembre 1942. La France est désormais totalement occupée. Pour Albane, Noël s'annonce sous le signe des restrictions, sans la présence rassurante de Raphaël, membre actif d'un réseau de résistance. Si elle cède à une joie timide lorsqu'il lui annonce son retour, des incidents troublants se succèdent au château, faisant peser une mystérieuse menace sur la jeune femme, sa famille et ses amis. Révoltée par les exactions commises par des soldats allemands, Albane se consacre à son métier d'enseignante sans pour autant renoncer au combat. Malgré bien des chagrins et les risques perpétuels de dénonciation, elle continue à mener des actions pour offrir un asile à des familles juives tentant d'échapper aux rafles de plus en plus nombreuses. Mais les occupants de son pays ne sont pas les plus dangereux. Le retour d'un ennemi redoutable va l'entraîner sur le seuil d'un enfer et lui fera vivre des heures de terreur qui la marqueront à jamais. Un troisième tome sous haute tension, dans lequel la vie d'Albane est plus que jamais en danger.