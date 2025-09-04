L'affaire Balzac

Palais-Royal, 1818. Ma condition ? Jouisseur. Vivant, sérieusement pressé d'en découdre, ce fut à la suite d'une longue soirée que mon chemin rencontra celui de l'homme fantasque et romantique dont je deviendrais rapidement le serviteur : Balzac. J'embarquais alors pour une véritable aventure à ses côtés, qui nous emmènerait à Albi et sur les terres du Ségala. Là-bas, un des oncles de Balzac, Louis Balssa dit Le Prince était accusé de meurtre. La guillotine l'attendait. Nous plongeâmes dans les brumes de la vallée sauvage où une jeune femme avait été assassinée. Pour Balzac, son oncle était innocent, mais encore fallait-il le prouver. C'est notre enquête que je vais vous raconter. Dans ce roman policier remarquable, Honoré avant Balzac se dévoile sous un jour inédit, loin de l'image historique de l'écrivain dans une enquête qui oscille entre humour et gravité, situations pittoresques et loi du plus fort.