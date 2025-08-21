"D'une main mal assurée, Elise sort les allumettes de sa poche et frotte un bâtonnet contre la boite en carton. Elle doit s'y reprendre à deux fois ; ce n'est pas la peur qui fait trembler ses doigts, c'est la rage". Que s'est-il réellement passé en 1986 à Mare-les-Champs, village pavillonnaire de la banlieue parisienne ? Plus de trente ans après une série d'événements tragiques, une femme revient sur les lieux de son enfance pour en exhumer les secrets. Ceux de Suzanne, jeune institutrice fraîchement arrivée, de Béatrice, reine incontestée de la petite communauté, et de sa fille Elise, l'adolescente rebelle. Entre non-dits et faux-semblants, elle ravive des blessures que chacun préfèrerait oublier. Le Lotissement nous plonge au coeur des années 1980, dans une France en plein bouleversement. Le Pen à L'Heure de vérité, l'essor des HLM, la catastrophe de Tchernobyl mais aussi les tubes de Balavoine, la colle Cléôpatre et les cagoules qui grattent : Claire Vesin met à nu la mémoire collective, les méandres du désir et la violence feutrée des rapports sociaux. Un roman acéré et envoûtant, où la tension monte, jusqu'à l'embrasement.