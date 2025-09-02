Inscription
#Roman étranger

Cairn

Cairn

Kathleen Jamie, Ghislain Bareau

Dans ces textes secs et merveilleux sur notre relation au monde naturel, Kathleen Jamie déballe un crâne de courlis qu'une amie lui envoie, retourne au Musée d'Histoire Naturelle de Bergen où la baleine de Cuvier a fait son apparition aux côtés des sacs plastiques qui l'ont tuée. Comme les pierres déposées par les marcheurs pour marquer leur passage éphémère dans le paysage, Kathleen Jamie amoncelle les histoires qui érigent ce recueil. Un ensemble solide dans lequel les textes se répondent et décrivent un monde qui marche peut-être vers l'abîme, mais toujours habité par la beauté. Parvenue à l'âge du bilan, hantée par des souvenirs et en colère face à la marche du monde, Kathleen Jamie reste passionnément attentive aux beautés changeantes de la nature. Mais l'écosystème, le cycle éternel des saisons, autrefois si consolants pour ceux qui ont plus de jours derrière que devant eux, sont durablement ébranlés.

Par Kathleen Jamie, Ghislain Bareau
Chez La Baconnière

|

Auteur

Kathleen Jamie, Ghislain Bareau

Editeur

La Baconnière

Genre

Littérature anglo-saxonne

Cairn

Kathleen Jamie trad. Ghislain Bareau

Paru le 02/09/2025
88 pages

88 pages

La Baconnière

16,50 €

