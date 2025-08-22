Les trois coeurs du poulpe

Suite à un drame, Evan devient propriétaire d'un hôtel luxueux aux Açores, sur un site époustouflant mais difficile d'accès. L'ouverture est imminente et l'échec inconcevable, selon le mot d'ordre tu veux, tu peux. Sa fille Anël, neuf ans, dotée d'une mémoire prodigieuse et d'un vif intérêt pour les animaux, veille sur lui. Leur quotidien est millimétré jusqu'à l'arrivée de Vicki, soeur aînée d'Evan à qui il fait appel après un silence de plus de dix ans. Rien ne se passera comme prévu sur cette île volcanique où règne une météo déroutante. Le roman s'inspire de l'histoire du Monte Palace à São Miguel, dont les immenses ruines incarnent la discordance entre luxe et nature sauvage.