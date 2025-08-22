Inscription
#Roman francophone

Les trois coeurs du poulpe

Raluca Antonescu

ActuaLitté
Suite à un drame, Evan devient propriétaire d'un hôtel luxueux aux Açores, sur un site époustouflant mais difficile d'accès. L'ouverture est imminente et l'échec inconcevable, selon le mot d'ordre tu veux, tu peux. Sa fille Anël, neuf ans, dotée d'une mémoire prodigieuse et d'un vif intérêt pour les animaux, veille sur lui. Leur quotidien est millimétré jusqu'à l'arrivée de Vicki, soeur aînée d'Evan à qui il fait appel après un silence de plus de dix ans. Rien ne se passera comme prévu sur cette île volcanique où règne une météo déroutante. Le roman s'inspire de l'histoire du Monte Palace à São Miguel, dont les immenses ruines incarnent la discordance entre luxe et nature sauvage.

Par Raluca Antonescu
Chez La Baconnière

|

Auteur

Raluca Antonescu

Editeur

La Baconnière

Genre

Littérature francophone

Les trois coeurs du poulpe

Raluca Antonescu

Paru le 22/08/2025

251 pages

La Baconnière

20,50 €

9782889601783
© Notice établie par ORB
