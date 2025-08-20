Vous vous appelez Violette Letendre, vous menez une vie très sage et vous exercez le métier d'éditrice. Un homme que vous connaissez vaguement vous propose de lire le manuscrit du roman qu'il est en train d'écrire. Vous acceptez. Vous n'auriez pas dû. Vous ne tardez pas à comprendre que le personnage dudit roman est fasciné par les bruits que le plaisir inspire aux femmes. Incapable de provoquer lui-même ces vocalises qui le bouleversent, il assouvit sa curiosité en rôdant la nuit, les oreilles dressées, comme une chauve-souris... Vous trouvez cela bizarre, dérangeant, vous vous posez des questions, mais vous poursuivez votre lecture : après tout, vous aussi, la curiosité vous anime. Récit ludique et captivant, exploration des fantasmes et des mythes qui hantent l'imaginaire, interrogation troublante sur le désir de l'autre, Tout ouïe nous rappelle que la lecture est une invitation à se découvrir soi-même en se mettant à l'écoute d'autrui.