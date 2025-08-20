Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

L'Albatros

Raphaël Enthoven

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est l'histoire d'un fils qui accompagne sa mère sur le chemin de croix d'une maladie incurable et invalidante. C'est l'histoire d'une pianiste dont la pathologie paralyse les mains, d'une écrivaine vouée à veiller sur les disparus, dont les souvenirs s'estompent à mesure qu'elle perd la tête, et qui, comme on envoie des chevaux contre des tanks, lutte par la musique et l'érudition contre une saloperie neuro-dégénérative. Mais c'est aussi l'histoire de la victoire posthume des mots sur la mort, et de tout ce qui, d'un livre à une mélodie, survit au désastre et nargue le malheur. Sous la figure d'une femme encombrée par ses ailes de géant mais qui, de retour à son bureau, tutoyait les cimes d'un vol de plume, L'Albatros raconte que tout ne disparaît pas quand le corps se décompose. Ce récit bouleversant est à la fois le journal de bord d'un naufrage et le conservatoire d'un talent disparu. Avec une tendresse infinie et une lucidité douloureuse, Raphaël Enthoven nous offre un texte poignant, où la descente aux enfers côtoie les retours en grâce.

Par Raphaël Enthoven
Chez Editions de l'Observatoire

|

Auteur

Raphaël Enthoven

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur L'Albatros par Raphaël Enthoven

Commenter ce livre

 

L'Albatros

Raphaël Enthoven

Paru le 20/08/2025

233 pages

Editions de l'Observatoire

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032930816
9791032930816
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.