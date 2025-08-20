Inscription
#Roman francophone

Vingt ans

Karine Silla

A vingt ans, tout est intense. L'amour, la liberté, les choix. Une vie entière s'ouvre devant soi. Pourtant, un seul instant peut faire basculer un destin... Avec ce roman d'une puissance rare, Karine Silla nous plonge dans l'histoire de Jeanne, brillante étudiante qui abandonne tout pour suivre Tristan. Entre fascination et aveuglement, elle se laisse emporter vers les marges où les frontières morales s'estompent. Jusqu'à cette nuit fatidique ? : un braquage qui tourne au drame, des vies fauchées, et Jeanne qui se retrouve seule face aux conséquences de leurs actes. S'inspirant d'un fait divers qui l'a profondément marquée, et de sa longue expérience comme intervenante dans les prisons françaises, Karine Silla livre une réflexion saisissante sur ces vies parallèles qui auraient pu être les nôtres. D'une écriture qui scrute sans juger, elle explore les mécanismes implacables de l'emprise amoureuse, la responsabilité individuelle face au groupe, et les bifurcations discrètes qu'on emprunte ou non. Vingt ans est une oeuvre bouleversante sur la rédemption et la culpabilité, sur ces hasards qui font et défont nos exis-tences, et sur notre capacité, même au coeur des ténèbres, à retrouver une lumière.

Par Karine Silla
Chez Editions de l'Observatoire

Auteur

Karine Silla

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Littérature française

Vingt ans

Karine Silla

Paru le 20/08/2025

311 pages

Editions de l'Observatoire

23,00 €

